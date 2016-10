Oberreichenbach Hände werden gen Himmel gereckt

Voll besetzter Bus

Im nun voll besetzten Bus ging es über Pforzheim durch das schöne Kraichgau nach Dürrenzimmern zum ersten Etappenziel, der "Waldschenke Hörnle", gelegen auf einem Weinbergplateau inmitten von Reben. Die Weinlese war im steilen Weinberg in vollem Gange. Bei Kaffee und Kuchen, Schnitzel mit Pommes oder Flammkuchen mit Wein ließen es sich die VdKler gut gehen. War der Herbsthimmel auch wolkenverhangen, die schöne Aussicht auf dem Hörnle gab es gratis und wird allen in Erinnerung bleiben.

Nach eineinhalb Stunden Aufenthalt ging es zum Besen "Kelterhof" in Oberderdingen-Großvillars. Bei der Fahrt durch das schöne Kraichgau kam die richtige Stimmung auf. Am Ziel angekommen, gab es für manchen einen kleinen Wermutstropfen: Die Schlachtplatten waren aus. Vom letztjährigen Besuch war sie noch in bester Erinnerung. Hungrig ist aber niemand geblieben.