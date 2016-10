Oberreichenbach Gemeinde übernimmt den evangelischen Kindergarten

"Für den Kirchengemeinderat war es nicht einfach, den Kindergarten herzugeben", erläuterte Bürgermeister Karlheinz Kistner. Der Schultes verwies auf die sich verändernde Kirchenlandschaft im Nordschwarzwald und deren Folgen. "Die Kirchengemeinden haben das Problem, bei größer werdenden Einheiten ihre Aufgaben zu bewältigen", so Kistner.

Relativ lange Zeit haben sich die jeweiligen Gremien deshalb für die Vorberatungen genommen. Vor über einem Jahr hatte eine Informationsveranstaltung mit großer Beteiligung stattgefunden. Alle Beteiligten sind sich darin einig, dass sich die Kinder in der Einrichtung weiterhin zuhause fühlen sollen. So war es der Kirchengemeinde ein Anliegen, das geistliche Betreuungsrecht auch künftig auszuüben und die weltliche Gemeinde und kein anderer freier Träger die Verantwortung übernehme. "Wir glauben, die richtige Lösung gefunden zu haben", verwies der Bürgermeister auf den Übergangsvertrag. Die Gemeinde Oberreichenbach hat schon bislang 90 Prozent des Abmangels der Betriebs- und Investitionsausgaben für das Gebäude getragen. In der Folge übernimmt die Kommune das Personal, das aus vier Erzieherinnen und zwei Reinigungskräften besteht.

Gremium stimmt einhellig zu