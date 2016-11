Oberreichenbach Frauenkreis spendet an Grace P. Kelly Vereinigung

Mitglieder des Frauenkreises und weitere Freiwillige spendeten für die wertvolle Arbeit des Vereins, der dazu beitragen möchte, krebskranke Kinder und deren Familien auf dem Weg durch diese schwere Krankheit zu unterstützen.

Viele solcher Mosaiksteine trugen dazu bei, dass in diesem Jahr das neunte Fenster des fröhlich-bunten Hauses auf dem Titelbild des "Kinderplanet"- Kalenders 2017 geöffnet werden konnte: die Einrichtung eines neuen Kinderplaneten. Denn nun könnte auch Familien mit krebskranken oder chronisch kranken Kindern in der Klinik am Eichert in Göppingen ein Platz für Hilfe und Zuspruch angeboten werden, berichtete Erika Heinz voller Freude beim Besuch in Oberreichenbach.