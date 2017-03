Oberreichenbach Die meisten ELR-Mittel nach Oberreichenbach

Mit insgesamt 701 670 Euro kommt fast ein Drittel der in den Kreis fließenden Mittel der Gemeinde Oberreichenbach zugute. Die Schaffung eines barrierefreien Rathauses und eines Begegnungsraums in der Gemeinde wird mit 12 750 Euro unterstützt. Der Rest fließt in zwei private Maßnahmen.

Fläche stärken

"Das ELR ist eine wichtige Fördermaßnahme des Landes, damit Baden-Württemberg in der Fläche stark bleibt", sagt Blenke, der auch innenpolitische Sprecher und stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag ist. Der Politiker freut sich über die Förderung von 32 Projekten in 15 Calwer Kreisgemeinden mit einer Summe von fast 2,4 Millionen Euro. Davon profitieren auch Neubulach (107 900 Euro) und Bad Teinach-Zavelstein (20 000 Euro).