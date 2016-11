Oberreichenbach "Cool-Rider" überwinden 330 Höhenmeter

Über den leichten Regen und den feuchten Boden gab es keinerlei Beschwerden. Ganz im Gegenteil. "Viele Mountainbiker freuen sich über dieses Wetter, da sie dabei mehr Spaß am Fahren haben", erklärte Organisator Michael Nothacker. Auch aus der Ferne reisten Radbegeisterte an. So gab es einen Teilnehmer aus Iserlohn und einen aus Kempten.

Als dann alle Fahrer ermüdet den Weg ins Ziel fanden wurden die Zeiten ausgewertet. Wie im Vorjahr setzte sich Matthias Pfrommer (Team Centurion-Vaude) mit 19:21 Minuten durch und sicherte sich den sechsten Sieg in acht Jahren.

Aufs Podest stieg auch sein Bruder Daniel Pfrommer (Team Haico Racing) mit 21:15 Minuten. Knapp dahinter reihte sich Michael Gross (BM-Cycling) mit 21:36 Minuten ein.

Strecke kann auch laufend bewältigt werden

Bei den Frauen gewann Rahel Trebing (toMotion Racing) mit einer Zeit von 25:32 Minuten etwas eindeutiger vor Claudia Waidelich (SZ Calmbach) mit 30:12 Minuten und Petra Kugele (Halleluja-Biker) mit 30:19 Minuten.

Wer diese Strecke auch laufend bewältigen möchte, kann am Samstag, 12. November, um 15 Uhr am Oberkollbacher "Cool-Runner" teilnehmen. Gestartet wird ebenfalls beim Bad Liebenzeller Mineralbrunnen.

Wer an beiden Veranstaltungen startet, nimmt automatisch an einer Duathlon-Wertung, dem Oberkollbacher "Cool-Man", teil, bei dem die beiden Einzelzeiten zu einer Gesamtzeit addiert werden. Die Duathlon-Sieger erhalten jeweils einen großen Wanderpokal.

Außerdem wird der Erlös der Startgelder beider Veranstaltungen, wie jedes Jahr, an die Kinderklinik Schömberg gespendet.