Oberreichenbach Blitzer erfasst bislang 887 Fahrzeuge

Oberreichenbach/Calw. Seit es den Blitzer gibt, wurden in Oberreichenbach 151 449 Fahrzeuge gemessen, 887 davon wurden geblitzt. Das entspricht 0,59 Prozent. In der Pforzheimer Straße in Ernstmühl wurden, zum Vergleich, bei 107 039 gemessenen Fahrzeugen 989 Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgezeichnet, entsprechend 0,92 Prozent. In der Stuttgarter Straße in Calw kamen auf 426 720 gemessene Fahrzeuge 1816 Überschreitungen, mit 0,43 Prozent die geringste Quote.

Rekord liegt bei 89 Kilometer pro Stunde

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug in Oberreichenbach 89 Kilometer pro Stunde (km/h) und lag somit 39 km/h über den dort zugelassenen 50 km/h. Die Folge waren ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg. Ein einmonatiges Fahrverbot gab es obendrauf. In der Pforzheimer Straße lag die höchste Überschreitung ebenfalls bei 89 km/h, dementsprechend erhielt der Fahrer dort die gleichen Strafen. In der Stuttgarter Straße wurde der schnellste Raser mit 96 km/h geblitzt. Die Folge: ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldstrafe von 200 Euro.