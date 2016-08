Oberreichenbach Aus einstiger Werkstatt werden Wohnungen

Arbeitsplätze geschaffen

Nicht zuletzt wegen dieser Beispiele ist man in Oberreichenbach gespannt darauf, was aus dem Gauthier-Gebäude wird. Haag kündigte bis in drei Wochen seinen Bauantrag für die Sanierung an. Der Name des Gebäudes geht auf seine Erbauer Alfred und Gustav Gauthier zurück. 1902 gründeten die Brüder in Calmbach das Unternehmen "Feinmechanische Werkstatt", heute Prontor. Elf Jahre später bauten die Gauthiers sowohl dort, als auch in Oberreichenbach größere Fabrikgebäude. Eine Sonnenuhr am Gebäude erinnert bis heute an das Baujahr 1913.

Zahlreiche Einheimische fanden dort einen Arbeitsplatz oder durch die Firma Heimarbeit.

Die Firma hatte mit ihren Kameraverschlüsse einen bedeutenden Marktanteil. In der Folge der Wirtschaftskrise Anfang des 20. Jahrhunderts verkauften die Brüder ihre Firmenanteile an Carl Zeiss und schieden 1931 aus seinem Unternehmen aus. Doch die Wirtschaftsleistungen gingen in die Geschichte der Region ein und deshalb trägt das Gebäude bis heute nicht nur im Volksmund den Namen.