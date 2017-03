Oberreichenbach Alle begehren Linda – was nun?

Oberreichenbach-Würzbach. Am 24. März starten die Aufführungen auf der Bühne im Interkommunalen Gewerbegebiet am Würzbacher Kreuz. In den bisherigen Vorstellungen hatte das WBT einmal mehr sein Publikum mit einer Komödie mitgerissen, die jede Menge Verwirrungen bot.

Die Handlung: Zunächst wirkt das Leben auf dem Bauernhof von Rosi und Herbert Klammer noch beschaulich, wenngleich das Ehepaar mit Renitenz und Vergesslichkeit immer wieder alles durcheinanderbringt. Ihre Kinder, die verwitwete Linda und deren Bruder Rainer, kümmern sich indes um den Hof. Während der Sohn die Landwirtschaft versorgt, regelt die Tochter anfallende Arbeiten im Büro. Allerdings kommt es mindestens einmal im Monat zu Streitereien, wenn der junge Bauer betrunken vom Kartenspiel mit dem Pfarrer nach Hause kommt. Dann nämlich bleibt die Linda verleidete Stallarbeit an ihr hängen. Per Heiratsannonce für den Bruder will sie, zusammen mit ihrer Tochter, dem Treiben ein Ende machen.

Ein Ringen um die Schaffenskraft der Witwe