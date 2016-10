Oberreichenbach Ab sofort auch mobil präsent

"Unser Fernziel ist es, dass die Vereine Inhalte selber reinstellen", sagt Bürgermeister Kistner. Zusätzlich stellt die Gemeinde den Bürgern den Abo-Dienst RSS-Feed zur Verfügung, um Veranstaltungen oder News per Mail zu erhalten. So bleiben die Bürger immer auf dem Laufenden, und sehen, was es Neues in der Gemeinde gibt.

Ergänzend zum virtuellen Rathaus für Formulare, Verfahren, Dienstleistungen und Lebenslagen, das durch das Bürgerportal Service-BW vom Land zur Verfügung gestellt wird, können sämtliche Notdienste aktuell abgerufen werden.

Für sämtliche Events, Besonderheiten und Veranstaltungen gibt es nach Angaben der Gemeinde eine neue Bildergalerie, die Impressionen des gemeindlichen Umfelds sowie zu Aktivitäten die besten Eindrücke vermittelt.

Für die weitere, dynamische Entwicklung der neuen Homepage freut sich die Gemeinde über Anregungen der Bürger.