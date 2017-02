Obernheim (are). Das Programm zur Berechnung der Abwassergebühren ist zum Jahreswechsel umgestellt worden. "Einmalig für dieses Jahr bekommen die Bürger zwei Abrechnungen", erklärte Bürgermeister Josef Ungermann in der Sitzung des Gemeinderats: "Sie erhalten einmal die Abrechnung aus dem alten Jahr und gesondert den Vorauszahlungsbescheid für 2017." Das lässt sich nicht anders lösen, da der Gebührenbescheid im neuen Programm erstellt wurde, die Abrechnung aber noch im alten abgewickelt werden muss. Ab 2018 finden sich Abrechnung und Vorauszahlungsbescheid dann wieder in einem Schreiben.