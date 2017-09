Obernheim Übung beweist guten Leistungsstand

Feuerwehr und Rotes Kreuz demonstrierten unter den Augen von Bürgermeister Josef Ungermann, den Gemeinderäten sowie vielen Schaulustigen ihre Einsatzbereitschaft. Einsatzleiter der Übung war Zugführer Klaus Weber. Die Einsatzleitung des Roten Kreuzes oblag Sabrina Müller. Fünf Kinder der Jugendrotkreuzgruppe waren mit vor Ort.

Als Ernstfall war angenommen, dass ein Autofahrer aus medizinischen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert, die Geschwindigkeit an der Kurve in der Hauptstraße nicht mehr reduzieren kann und gerade aus, vorbei am Schäferbrunnen, fährt. Dabei wird das Fahrzeug gegen das Posthaus geschleudert und erfasst noch eine vor der Tür stehende Grillgasflasche, die schlagartig explodiert und den Eingangsbereich in Brand setzt.

Der Notruf erfolgte von einem Jungen. Daraufhin informierte die Leitstelle in wenigen Minuten die Einsatzkräfte digital und mit Sirene. Diese trafen kurz darauf mit ihren Fahrzeugen und Ausrüstungen an der Unfallstelle ein. Die Personen, die im deformierten Auto saßen, befreite die Gruppe des Mannschaftstransportwagens, geführt vom stellvertretenden Kommandanten Bernd Moser, mit hy­draulischem Rettungsgerät und übergab sie an das Rote Kreuz.