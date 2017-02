Obernheim TSV Obernheim ist auf dem richtigen Weg in die Zukunft

Bürgermeister Josef Ungermann lobte die gute Jugendarbeit des TSV.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Josef Gehring und Kassierer Dieter Gehring in ihren Ämtern bestätig. Zu Beisitzern wurden Martin Mattes, Rainer Müller, Matthias Hauser und Michael Gehring gewählt. Artur Muschalek, Spartenleiter des Kooperationsvereins TSV Nusplingen, dankte dem TSV für die gute Kooperation im vergangenen Jahr und gab sich zuversichtlich: Beide Vereine seien auf dem richtigen Weg.

Gleich drei verdiente Vereinsmitglieder ernannte Wolfgang Alber an diesem Abend zu Ehrenmitgliedern. Oliver Moser, Holger Steger und Ali Tenes haben seit frühester Jugend Fußball im TSV Nusplingen gespielt; alle drei gehörten sie dem Aktiven-Team des TSV an, wo sie unter anderem an der Seite des heutigen Vereinschefs spielten. Sie waren als Jugendtrainer tätig, sind mittlerweile bei den Senioren am Ball und unterstützen "ihren TSV" weiterhin mit Rat und Tat.