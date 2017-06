Obernheim Trotz Abweichung vom Plan zufrieden

Obernheim. Der Hauptgrund, dass das Ergebnis hinter dem geplanten Überschuss zurückbleibe, seien Ausgaben für Arbeiten in den Bereichen Waldkultur sowie Wald- und Forstschutz, die 2015 aufgrund von personellen Veränderungen nicht erledigt werden konnten, sagte Bürgermeister Josef Ungermann in der Sitzung am Dienstagabend. Dennoch zeigte sich der Rathauschef mit den Einnahmen sehr zufrieden. "blabbalabababba", meinte Ungermann.

Aufgrund verschiedener Verkehrssicherungsmaßnahmen sei zwar eine große Menge Holz eingeschlagen worden, jedoch sei der Erlös (rund 206 000 Euro) bei dem Sortiment eher gering. Auch der Einsatz eines Steilhangharvesters habe für die dort geernetete Holzmenge geringe erlöse eingebracht. "Ohne den Einsatz dieser Geräte wäre das Ergebnis in diesem Bereich defizitär", stellte Ungermann in der Sitzung klar. Deshalb sei in diesen Steillagen jeder erwirtschaftete Euro als Erfolg zu werten. Vorgesehen waren 3460 Erntefestmeter, tatsächlich wurden rund 4000 Erntefestmeter eingeschlagen.

Zudem fielen die Kosten für den Holzeinschlag um etwa 11000 Euro geringer aus, als es der Plan vorsah. Rund 3500 Euro nahm die Gemeinde mit der Jagdverpachtung ein.