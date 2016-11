Ein Pferd beim Martinsumzug? So außergewöhnlich ist das nicht. Es sei denn, es handelt sich um so ein liebes Pony wie "Lillifee", die schon zum dritten Mal in der Obernheimer Ortsmitte auf die Schar der Kinder gewartet hat, den heiligen Martin, gespielt vom 13-jährigen Louis-Carlos Müller, auf dem Rücken, damit der – nicht menschlich "von oben herab", sondern nur der Sitzposition wegen – dem Bettler die Hälfte seines Mantels reichen konnte. Malin Müller, der den frierenden Mann spielte, machte seine Sache, wenngleich er erst sechs Jahre alt ist, so gut, dass er im nächsten Jahr selbst in die Rolle des Heiligen schlüpfen darf. Seine Familie aus dem Weiler Tanneck ist stolze Besitzerin des hübschen Vierbeiners, und Ann-Christin Müller-Kolb führte "Lillifee" so, dass selbst die jüngsten Kindergartenkinder keine Angst vor ihr haben mussten. Doch was hatten sie alle dabei? Kühe waren es, die – selbst gebastelt, in Form von Laternen – von den Holzstäbchen in den Händen der Kinder schwangen. In Obernheim ist der Martinsumzug einfach tierisch vielseitig. Foto: Eyrich