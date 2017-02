Obernheim (are). Die Erzieherinnen des Kindergartens in Obernheim hatten darauf aufmerksam gemacht, dass es beim Spielen im Freien zu wenig Möglichkeiten für die Kinder gebe, sich vor der Sonne zu schützen. Sie baten um Unterstützung bei der Beschaffen zweier großer Sonnenschirme. Die "Sparkassen-Stiftung Mensch" hat 1500 Euro für diesen Zweck zur Verfügung gestellt; Bürgermeister Josef Ungermann gab dies, sichtlich erfreut, im Gemeinderat bekannt. Die Schirme werden im Boden verankert. Das soll laut Ungermann in Eigenleistung geschehen.