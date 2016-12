Obernheim Solisten beherrschen ihre Instrumente

Mit Patrizia und Vera Bie­ber, Elisabeth Kreuzer und Vera Klaiber waren vier exzellente Solistinnen dabei, welche die Vielfalt der Weihnachtsmusik beeindruckend interpretierten. Sichtlich beeindruckt war der Vorsitzende Jürgen Dreher von den vielen Gästen. Durch das Programm führte Hans Moser.

Mit einer Hirtenmusik eröffneten Vera Bieber an der Blockflöte, Patrizia Bieber an der Geige und Cordula Bieber am Cembalo den Abend. Es ist schon beeindruckend, wie die Frauen ihre Instrumente beherrschen. Ein wahrer Genuss, ihnen zuzuhören.

Der Männerchor nahm erstmals Aufstellung und bereitete sich auf Charles Gounods Messe No.5 in C vor. Zusammen mit Elisabeth Kreuzer, Mezzosopran, und Vera Klaiber an der Orgel zelebrierten sie diese Messe. Etwas stiller wurde es danach mit dem "Ave Glöcklein" von Franz Engelhart, ebenfalls gesungen von Elisabeth Kreuzer und begleitet vom Männerchor.