Obernheim Ruhigeres Fahrwasser ist das Ziel

"Wir wollen keine Höchststufenkapelle werden, aber eine sehr gute Oberstufenkapelle bleiben", betonte Schnee, der auf ein arbeitsintensives Vereinsjahr zurückblickte. Stolz ist er auf die "Zweite Bläserklasse" mit 16 Kindern – ein Schulprojekt, bei dem der Verein die Schule organisatorisch und technisch unterstützt. Schnee ist überzeugt, dass die "Lyra" im neuen Vereinsjahr in ruhigeres Fahrwasser kommen wird. Schriftführer Ruben Moser ging unter anderem auf das Wertungsspiel in Burladingen und das Herbstfest ein. Jugendleiterin Yvonne Mayer lobte die Jugendlichen für ihre Einsätze bei Kinderfasnet, Juka-Nachmittag und den Jugendmusiktagen mit 34 Jugendlichen, wobei 16 bereits zum Stammorchester gehören. Zurzeit seien 13 Zöglinge in Ausbildung.

Jugenddirigentin Laura Stanger lobte die Musikanten für die gute Leistung beim Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps: "Ihr seid einfach super, einfach Hammer, es hat sich gelohnt", sagte sie. Selbst die Registerproben seien ein Erlebnis gewesen.

2017 ist das zweitägige Herbstfest ein Schwerpunkt, diesmal mit gleich drei Gast-Kapellen. Außerdem findet im April wieder ein Doppelfrühjahrskonzert statt. Spielt das Wetter mit, gibt es auch wieder eine Pfarrgartenhockete. Aus finanziellen Gründen wird die Viva-la-Vida-Party aber nicht mehr stattfinden. Als weitere Einnahmequelle ist ein großer Christbaumverkauf mit Glühwein und heißer Wurst geplant.