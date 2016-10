Obernheim (rd). Über Neuigkeiten an der Grundschule hat Bürgermeister Josef Ungermann in der Sitzung des Gemeinderats informiert. So plant die Schulleitung einen Raum der Stille einzurichten. Mittel dafür kommen unter anderem von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Obernheim soll ebenfalls 1000 Euro beisteuern. Zudem werden seit diesem Schuljahr DRK-Juniorhelfer an der Grundschule ausgebildet, und der Brennofen kommt im Rahmen einer Töpfer-AG zum Einsatz.