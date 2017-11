Obernheim Peter Seifert ist Vizezunftmeister

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vizezunftmeister ist Peter Seifert, in den Zunftrat gewählt wurden Petra Moser, Marina Grosser, Alex Russig, Alexander Bayer und Christoph Gehring. Hexenmeister ist Torsten Kijek. In den Hexenrat gewählt wurden Martin Müller, Fabian Moser, Achim Junker und Daniel Dettling. Kassenprüfer sind Hans Peter Wittmer und Joachim Schnell. Ritter Konradin ist Hans-Werner Moser, Oberrichter Otto Moser. Narreneltern sind Claudia Eppler und Markus Wittmer.

Zunftmeister Thorsten Scheurer konnte viele Zunftmitglieder ehren: Für zehn Jahre mit Hexenorden ausgezeichnet wurden Marion Alber, Michaela Braun, Wolfgang Kästle, Torsten Kijek, Linda Sauter-Kohn, Wolfgang Schlagenhauf, Nadja Volm und Helmut Wolf; für 25 Jahre gab es den großen Verdienstorden für Lucia Dreher, Brigitta Moser, Birgit Schnell und Sigried Seifert; für 40 Jahre erhielt Christa Henne die silberne Ehrenbrosche.

Zu Ehrenmitglieder ernannt wurden Inge Bantle, Christa Dreher, Wilhelm Dreher, Julianne Drga, Willi Essigbeck, Helga Gatz, Josef Huber, Eberhard Laux, Gustav Mauthe, Antoni Moser, Elisabeth Moser, Jürgen Ritter, Hermann Schultheiß, Volker Singer und Bruno Weckenmann. Am Ende der Versammlung gab der Zunftmeister eine ausführliche Erläuterung zum Immateriellen Kulturerbe der Schwäbisch-alemannischen Fastnacht "Wissen – Können – Weitergeben". Er appellierte, die ewigene Form zu wahren und weiter zu pflegen. Mit einem dreifachen "Oh – Ho!" und dem aufgestellten Narrenfahrplan 2018 sowie einer Tombola endete eine harmonische, gesellige Versammlung, die musikalisch begleitet wurde von Markus Wittmer. Am 5. Januar werden bereits die Fasnetsbändel im Ort aufgehängt, am 14. Januar folgt die Teilnahme am Narrentreffen in Gosheim. Die DRK-Fasnet findet am 27. Januar statt. Ein Tag später nimmt die Hexenzunft am Landschaftstreffen Neckar-Alb in Kiebingen teil. Der erste Zunftabend unter dem Motto "50 Jahre Zunftabend" beginnt pünktlich am 3. Februar in der Festhalle. Vom 8. bis 12. Februar findet dann die Obernheimer Hexenfasnet ihren Höhepunkt. Außerdem ist eine Teilnahme beim Narrenschopffest der Landschaft Hochrhein mit Museumsnacht am 5. und 6. Mai geplant.