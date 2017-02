Obernheim Nicht zu allen Zeiten war Fasnet unbeschwert

Obernheim. Hinweise auf eine Fasnet in Obernheim finden sich um 1833, später dann kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Aufzeichnungen sind in ihren Aussagen ziemlich knapp. Seinerzeit wurde üblicherweise handschriftlich auch nur das Allernötigste in prägnanten Worten festgehalten.

Da liefert die Zeit nach 1920 aus den Protokollbüchern des Turnvereins, des Vorgängers des heutigen Turn- und Sportvereins, deutlich mehr Material. Vielleicht lag es auch an der Schreibfreude des jeweiligen Protokollanten. Jedenfalls existieren detaillierte Berichte, die einen Einblick in das Fasnetsgeschehen vermitteln. Federführend in Händen der Vereinsvorsitzenden lag die Organisation der jährlichen Veranstaltungen. Da bewirkte auch das politische Fasnetsverbot von 1930 kein Innehalten.

Derweil wurde die Organisation der Straßen- und Saalveranstaltungen den wenigen Personen zu umfangreich, weshalb sie sich Ende 1936 mit Bürgermeister Besenfelder zusammensetzten und eine von einem eigens geschaffenen Komitee vorbereitete Fastnachtsession ins Auge fassten. Für heutige Verhältnisse recht schnell wurde ein Ausschuss – Narrenrat – gebildet, der für 1937 ein umfangreiches närrisches Programm zusammenstellte.