Der Männergesangverein Obernheim ist bei etwas trüben Wetter nach Lauffen am Neckar ausgeflogen. Am Ziel forderten die Sänger mit "Am kühlenden Morgen" die Sonne zum Scheinen auf. Bei herrlichem Wetter wurden die Teilnehmer von Familie Buck vom "Katzenbeisser Carrus" empfangen. Mit Planwagen ging die Fahrt durch die Weinberge. Es gab auch eine ausgiebige Weinprobe. Auch in der Lauffener Regiswindiskirche durfte der MGV zwei Lieder singen. Martina Buck hatte zwischenzeitlich am Grillplatz den Tisch gedeckt. Mit einem Ständchen verabschiedete sich der Männerchor. Der Ausflug fand im "Adler" seinen Abschluss. Foto: Dürrschnabel