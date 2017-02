Obernheim Lösung wird gesucht

Das Problem: Der letzte Verteilerkasten im Bereich Gruben-Ramsäcker versorgt eine sehr lange Leitung, die bis nach hinten in die Ahornstraße reicht. Gibt es einen Kurzschluss in der Leuchte, brennt unter Umständen erst die Leitung durch, bevor die Sicherung im Verteilerkasten Gelegenheit hat, mit einer Abschaltung zu reagieren – der Weg ist schlicht zu weit.

Nun wird in Zusammenarbeit mit den Albstadtwerken und Elektro-Moser an einer Lösung gearbeitet: Der Verteilerkasten des Regenrückhaltebeckens ist wie vier andere im Ortsgebiet derzeit ohne Funktion. Es wird überlegt, ob er eingesetzt werden kann, um die Straßenbeleuchtung zu versorgen. Damit würde die Strecke halbiert, was für die normale Funktion der Sicherung sorgte.