Obernheim Lautstarke Sabotage einer Hochzeit

Eine Steigerung erfährt die Inszenierung, als Johann und Fritz nach Alkoholgenuss als Brautpaar, beide in Tracht, temperamentvoll tanzen. Hüttenwartin Klara schaut immer wieder herein und ermahnt vehement zur Ordnung: "Es ist doch bei mir kein Pressluftschuppen." Dann lassen Ute und Mark sich etwas einfallen, um doch noch in aller Ruhe zu heiraten. Die schauspielerischen Leistungen der Obernheimer Theatergruppe waren grandios. Souffleuse Ellen Moser hatte fast keine Arbeit.

Eine weitere Vorstellung findet am Samstag, 25. November, ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Obernheim statt.