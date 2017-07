Obernheim Künftige "Nagelsmänner" motiviert

Die drei WFV-Referenten Marco Kipp, Jürgen Hinderhofer und Alfred Sauter waren dabei vom Eifer ihrer Schützlinge sehr angetan. Die angehenden "Nagelsmänner" – auch der jetzige Bundesligatrainer der TSG 1899 Hoffenhei, Julian Nagelsmann, bestritt einst diesen Weg – zeigten sich den vorgestellten neuen Trainingsmethoden gegenüber aufgeschlossen. sie wollten künftig bemüht sei, das Erlernte in ihren Heimatvereinen in die Trainingsarbeit einfließen zu lassen, kündigten die Absolventen an. Aus den Händen des sichtlich zufriedenen Schulungsleiters Heinz Huck vom Fußballbezirk Zollern erhielt nach Abschluss der Schulungen jeder Teilnehmer eine Urkunde zum bestandenen Trainer-Basis-Lehrgang.