Obernheim Karte mit sechs neuen Touren

Bezüglich der Beschilderung erklärte der Bürgermeister, dass sie noch nicht realisiert sei. "Der Zuschussbescheid ist aber bereits zugegangen." Mehr als 6000 Euro hat die Gemeinde damit zur Verfügung.

Im Frühjahr soll gemeinsam mit dem Albverein also alles neu beschildert werden. Vier Infotafeln werden an den Einstiegspunkten angebracht, andere Beschilderungen gleichzeitig entfernt. "Wir können viele Schilder an Pfosten hängen, die andere Gemeinden aufgestellt haben, da wir die Letzten sind, die ein Wanderkonzept einführen", legte Ungermann dar. Er sagte außerdem zu, den Schilderwald zu bekämpfen: "Wir möchten möglichst alles auf eine Tafel packen, soweit möglich." Die Auftragsvergabe für die neuen Schilder erfolgt voraussichtlich im Januar. Bei der Messe Caravan, Motor, Touristik (CMT) soll die Karte als ein Höhepunkt aus dem Zollernalbkreis vorgestellt werden, deshalb ist sie aktuell noch nicht erhältlich.

Und ja, beruhigte Ungermann vorsorglich: Die Wanderstrecken werden auch online über die einschlägigen Portale und auf der neuen Website der Gemeinde abrufbar sein.