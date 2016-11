Obernheim Jugend glänzt nicht nur musikalisch

Ein Klarinettenquartett mit Carina Bayer, Sabrina Huber, Saskia Weiß und – an der Bassklarinette – Carina Weiß stand im Mittelpunkt des Stücks "Latin Woods", das Mario Bürki nach einer Kolumbienreise komponiert und mit jenem Feuer angereichert hat, von dem es erzählt. Bei diesem Vortrag fiel es besonders auf: Dirigentin Laura Stanger versteht es, die einzelnen Instrumentengruppen des jungen Orchesters schön in Szene zu setzen.

Ihnen fiel im sinfonischen Orchesterstück "Fate of the Gods" gleichsam eine erzählerische Aufgabe zu. Dunkel vibrieren zu Beginn die Schlegel auf der Pauke, künden die Becken von Großem, sorgen die Blechbläser für Dramatik im Kampf der Götter, ehe Oboe, Querflöten, Glockenspiel und Klarinetten leicht, ja tänzerisch eine neue Welt hervorbringen, ehe die Musiker im furiosen Finale ihr feines Gespür für Dynamik beweisen können – und den dazugehörigen langen Atem.

"Spirit: Stallion of Cimarron" ist ein 2002 gedrehter Zeichentrickfilm, der fast ohne Sprache auskommt – es sind Hans Zimmers Musik und der Gesang von Bryan Adams im Original, von Hartmut Engler in der deutschen Version, die Gefühle und Gedanken der Tiere transportieren. Nicht weniger gelingt der Jugendkapelle, auch ohne Leinwand-Szenen, denn die jungen Musiker verleihen der Komposition Farbe – warme Farbe: Kein schriller Ton mischt sich in ihr harmonisches Spiel, kein noch so pointierter Taktschlag, der das Pferdegetrappel symbolisiert, gerät aus dem Tritt.

So fordern die Zuhörer schon nach der ersten Halbzeit – teils stehend klatschen sie Beifall – eine Zugabe und bekommen sie in Form des Grenadiermarsches "Fridericus Rex" von Ferdinand Radeck geschenkt. Ganz traditionelle Blasmusik beherrschen die Obernheimer Multitalente also auch.

Kein Wunder, das Musikvereinsvorsitzender Steffen Schnee hingerissen war, als er ihnen dankte – allen voran Laura Stanger und Yvonne Mayer, die organisatorisch den Hauptanteil geschultert hatten, sowie Katharina Moser und Ann-Kathrin Haile für ihre kurzweilige und informative Moderation.

Die Profis vom Heeresmusikkorps setzten danach zwar musikalisch noch einen drauf – was die Jugendkapelle Obernheim gestern geleistet hat, muss ihr aber erst mal jemand nachmachen.