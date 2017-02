Obernheim Hohes Gericht kennt keine Gnade für Unholda

Alwin Schnell, Obernheimer Fasnetsurgestein, verfolgte das Spektakel aufmerksam. Er kommentierte den Umzug und den Hexenprozess aus dem Rathaus heraus und hatte für die Gäste allerhand Wissenswertes zur Historie und den einzelnen Gruppen parat.

Tausende von Schaulustigen säumten auch in diesem Jahr wieder die Straßen der fasnetsverrückten Heuberggemeinde: Der Hexenprozess zieht stets die Massen an – übrigens seit mehr als 80 Jahren in dieser Form.

Am Fasnetssonntag machte auch das Wetter mit – die einzigen Flocken hatten die Narren selobst mitgebracht, die es schneien ließen. Am Fasnetsmontag geht es in Obernheim mit der Kinderfasnet mit buntem Programm weiter.