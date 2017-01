Obernheim Grünes Licht für das Feuerwehrhaus

Für die restliche Finanzierung sind Haushaltsmittel in den Haushalten 2017 bis 2019 eingeplant. 300 000 Euro sollen als Kredit in diesem Jahr aufgenommen, Anfang 2018 ein neuer Antrag auf Investitionsförderung aus dem Ausgleichsstock für den zweiten Bauabschnitt gestellt werden. Insgesamt wird das Projekt 1,15 Millionen Euro verschlingen, wenn die Berechnungen sich als korrekt erweisen.

"Wir haben heute bereits ein Gespräch mit dem Architekten geführt. Ich denke, wir können jetzt ruhigen Gewissens den Beschluss fassen", so Bürgermeister Josef Ungermann. Aufgrund der hohen Summe hatte es auch kritische Stimmen aus der Bevölkerung gegeben.

Am Mittwoch der vergangenen Woche bot der Gemeinderat den Einwohnern deshalb Gelegenheit, das Vorhaben bei einer Informationsveranstaltung zu hinterfragen. Gemeinderat Wolfgang Moser betonte in der Diskussion im Gemeinderat, dass den Bürgern dadurch deutlich geworden sei, dass eine Sanierung des bestehenden Gebäudes teurer geworden wäre, als ein Neubau. Johannes Huber sagte, er glaube, dass die Bevölkerung das Projekt nun mittrage: "Das war es wert, den Baubeginn zu verschieben."

Das sei real ein wirklich gutes Projekt und kein Luftschloss – "es ist wichtig, dass wir nach 40 Jahren etwas machen, das dann wieder 40 Jahre hält", führte das Gemeinderatsmitglied aus.

Er brachte außerdem großes Vertrauen in Josef Ungermann als Bauleiter zum Ausdruck. Dieser habe bereits bewiesen, dass er ein Budget einhalten könne. Der Bürgermeister merkte dazu an: "Wir haben sehr detailliert gerechnet, Eigenleistungen sind nicht berechnet worden, was Luft in der Kalkulation lässt. Aber wenn der Beschluss heute gefasst wird und es wird plötzlich aus unvorhersehbaren Gründen teurer, können wir auch nicht sagen: Jetzt lassen wir es stehen und machen einen Plan B."

In der Zuversicht, dass keine größeren Überraschungen die Gemeinde zu einer Überziehung des sorgfältig aufgestellten Budgets zwingen werde, stimmte der Gemeinderat dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. Damit ist der Weg geebnet, damit im Februar die Ausschreibungen stattfinden können.

Die ersten Vergaben sollen dann in der Sitzung am 28. März beschlossen werden, ein Baubeginn wäre damit im April möglich.