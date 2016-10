Obernheim Frau Wäber zieht alle in ihren Bann

Furios begann das Älbler-Duo "SaWa", vom Fanclub begleitet: "Wir sind zu Gast bei guten Freunden" und "Uns zwei gibt es nur im Doppelpack" waren ihre erste Botschaften. Sarah Gihr und Walter Dannecker zogen mit ihren Liedern alle in den Bann. Die beiden Vollblutmusiker hatten für jeden etwas dabei. Nach einer kurzen Pause kam Hansy Vogt wieder. Er war aber nicht alleine: Marie, seine Bauchrednerpuppe, war mit von der Partie. Viele kleine verschmitzte Kommentare und Anekdoten sorgten für beste Unterhaltung, ehe Heinz Koch zum zweiten Mal mit seinen volkstümlichen Liedern das Publikum begeisterte. Diesmal hatte er zudem Schlager im Angebot wie Helene Fischers "Atemlos" – ein gelungener Auftritt. Dann nahm Hansy Vogt wieder Platz auf der Bühne, bewaffnet mit seiner Gitarre und mit humoristischen Gesangseinlagen. Zum zweiten Mal stand auch das Duo "SaWa" auf der Bühne, und die beiden knüpften nahtlos an ihren ersten Auftritt an. So präsentierten sie Stücke von ihrer aktuellen CD "Herztattoo" wie "Nur mit Dir" und "Blue Angel, Angel in Blue". Zum Abschluss sangen Hansy Vogt, Heinz Koch und das Duo "SaWa" gemeinsam und verabschiedeten sich mit "Sierra Madre".