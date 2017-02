Obernheim Fasnet für Menschen mit und ohne Handycap

Die so genannte Behindertenfasnet feierte ihre 42. Auflage. Menschen mit und ohne Handycap erlebten gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm. Organisiert wird die traditionsreiche Veranstaltung, die so einzigartig in Baden-Württemberg ist, vom DRK Ortsverband Obernheim-Oberdigisheim und von der Zollernalbgruppe für Menschen mit Behinderung (ZAG).

Das Programm gestaltete die Hexenzunft Obernheim sowie der Fanfarenzug Wehingen und einige Einzelgruppen. Natürlich waren wir vor Ort und haben die schönsten Szenen in unserem Video eingefangen.