Die Fußballer der E-Jugend aus Nusplingen/Obernheim haben sich an Fußballturnieren der besonderen Art in Göfis in Österreich beteiligt: am U 10- und am U 11-Turnier, an dem jeweils eine Mannschaft der Spielgemeinschaft teilnahm. Die zwei Siebener-Teams schlugen sich bei diesen Spielen gut und schlossen das Turnier jeweils als Dritte in ihrer Altersklasse ab. Den Abend verbrachten alle gemeinsam im Vereinsheim beim Sportgelände mit Pizzaessen. Nach der Übernachtung im Massenlager fuhren die Spieler und Betreuer in Richtung Heimat. Die Fahrt führte nach Hausen im Tal, wo der Tag bei einer Partie Minigolf ausklang. Foto: Klaiber