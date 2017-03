Obernheim Die neue Führungsmannschaft der TGO steht

Geehrt wurde außerdem das langjährige Mitglied, der ehemalige Vorsitzender Lars Ruckhaberle. Er war nicht nur in seiner aktiven Zeit Vorsitzender, sondern auch noch zehn Jahre im Ausschuss tätig. In Abwesenheit geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Volker Moser und Karl-Robert Helble sowie für 40 Jahre Maria und Heinz Zahner. Dies tat der Vorsitzende Bruno Moser kund und berichtete zudem von vielen Arbeitseinsätzen auf den Tennisplätzen, die nun wieder gut präpariert und bespielbar seien. Moser dankte jenen, die die Außenanlagen auch ohne Platzwart im Wechsel gepflegt hätten, und zudem allen, die sich nicht nur bei der Zaunreparatur, sondern auch für Wettkämpfe und bei kameradschaftlichen und gesellschaftlichen Anlässen im Tennissport eingesetzt hatten.

In diesem Zusammenhang erinnerte er an die Arbeit der Jugendleiterinnen – sei es beim Laienturnier oder bei den Schnupperkursen. Erfreulich war auch das Resümee der Schriftführerin Birgit Metka: Obwohl die Aktiven im Spagat zwischen Spielen und Studium weniger würden, stehe es um den Nachwuchs des weißen Sports immer noch gut. Wie gut die Kondition der Mitglieder in den verschiedenen Altersstufen ist, erfuhren die Teilnehmer letztmals von Sportwart Marco Alber, der von zahlreichen Wettbewerben der Herren und Damen berichtete.

Ein Extrakompliment galt den Jugendleiterinnen Celine und Luisa Dreher. Sie hätten vor einem Jahr die Arbeit für die Jugend übernommen und sie hervorragend gemeistert. Die Kinder seien an den Schnuppernachmittagen und bei den Vereinsmeisterschaften sowie beim Kids-Wintertraining in der Gosheimer Tennishalle begeistert dabei gewesen – im Mai soll es daher wieder eine Schnupperveranstaltung geben.