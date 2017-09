Obernheim Der "Adler" lernt das Laufen

Im beschaulichen Obernheim aus einem traditionellen Dorfgasthaus etwas Besonderes zu machen, war eine ganz neue Herausforderung für den Tierarzt und Bürgermeister-Stellvertreter Johannes Huber sowie für Angela Moser. Das Konzept – eine heimelige Atmosphäre, kleine Speisekarte sowie regionale und saisonale Produkte – kommt bei den Gästen an. "Toll eingerichtet, sehr geschmackvoll", sagt eine Frau, als sie sich im "Adler"-Saal umschaut. Antiquierte Möbel, alte Nähmaschinen mit Handkurbeln, dazu moderne, von Angela Moser gemalte Gemälde an den Wänden: Im "Adler" wird auf Details Wert gelegt. "Die Gäste sollen sich wohlfühlen", betont die Hobby-Künstlerin. Sie ist auch für die Dekoration verantwortlich, schaut, dass alles rund läuft – im Restaurant, im Café und in den Fremdenzimmern.

Mit der Eröffnung des "Adlers" haben die Familien Neuland betreten: Im Juni 2015 erwarben sie das Gasthaus gemeinsam. Einige Monate zuvor hatte Vorbesitzer Eberhard Laux den Restaurantbetrieb eingestellt. "Unser Ziel war es, den ›Adler‹ zu erhalten und damit auch die Gastronomie in Obernheim", sagen Moser und Huber. Dass sie sich damit kein einfaches Projekt aussuchten, sei ihnen bewusst gewesen.

Umfassende Sanierung