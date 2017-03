Obernheim Das Holzbein verschwindet beim Tanz

Als roten Faden für sein Buch hat Alex Moser sein eigenes Leben gewählt, denn "mir ist selber schon viel passiert". So beschreibt er beispielsweise wie er sich an Fasnet beim "Beckle-Helmut" schminken ließ – mit zwiespältigem Ergebnis – oder was es mit dem "Modeschta Sepper" und seinem Most auf sich hatte.

Ergänzt werden Mosers Erzählungen durch Gedichte, Fotos und Karikaturen. Überhaupt bezeichnet er seine Sammlung als "mehr oder weniger eine Karikatur meiner selber". Und die ist durchaus gelungen. Man kann sich richtig hineinversetzen, wenn er darüber schreibt, wie wenig er vom Fußballspielen hielt und sein erster Ball im Sautrog landete oder wie er als 20-Jähriger extra einen Funkerlehrgang absolvierte, damit er nicht zur Bundeswehr musste.

"Bienen sind auch nur Menschen" ist ein kurzweiliges Büchlein, das nicht nur Obernheimer amüsieren dürfte, denn wen würde nicht interessieren, was es mit dem ominösen Holzbein auf sich hat, das angeblich beim Tanz im Meßstetter "Rössle" verloren ging... Das Buch ist in einer Auflage von 250 Exemplaren erschienen und bei der Pfarrgemeinde, im Rathaus sowie in der Obernheimer Bank erhältlich. Am 31. März wird es ab 19.30 Uhr im Bürgersaal der Obernheimer Festhalle offiziell vorgestellt.