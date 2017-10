Obernheim Das Gerätehaus wächst

Er dankte den "engagierten" Feuerwehrleuten, die umfangreiche Arbeitseinsätze geleistet hätten: Im Altbau rissen sie Mauern ein, die Schlangen für die Heizanlage in die Bodenplatte legten sie ein.

In einem dritten Einsatz haben die Feuerwehrangehörigen das Dach komplett abgedeckt. Die Dachsparren darunter erwiesen sich sämtlich als gesund, so dass an der Unterkonstruktion nichts geändert werden muss. Isolierung und Lattung sind gemacht, das Dach fertig neu eingedeckt. Jetzt soll der Anbau für die Einsatzzentrale begonnen werden, im Altbau wird eine Decke betoniert.

Die beauftragten Unternehmen haben die Bodenplatte bereits betoniert und geglättet. Mitte November sollen die Fertigelemente kommen, die benötigt werden, um die Halle zu stellen. Bürgermeister Ungermann hofft, dass es keinen Schnee gibt, bevor die Halle geschlossen ist.