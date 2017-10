Obernheim (are). In dieser Woche haben die Arbeiten an der defekte Straßenbeleuchtung begonnen, wie Bürgermeister Josef Ungermann den Gemeinderäten mitteilte. "Erst nach mehrfachen Anrufen starteten die Arbeiten, aber sie sollen in den nächsten Tagen fertig werden", erklärte er. Bisher gestaltet sich das Projekt unproblematischer als gedacht: Die schadhafte Leitung konnte schnell gefunden werden. Demnächst soll das Licht wieder überall in Obernheim brennen.