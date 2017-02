Obernheim (are). Bürgermeister Josef Ungermann informierte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung darüber, dass die Ausschreibungen für das neue Feuerwehrgerätehaus jetzt getätigt werden. In rund vier Wochen folgt der Supervisionstermin. Bei der nächsten Sitzung des Gemeinderats, die in gut fünf Wochen stattfindet, wird über die Vergaben zu entscheiden sein.