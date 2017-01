Obernheim (are). In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Josef Ungermann Stellung zur Entwicklung der Ausfallbürgschaften bei der L-Bank genommen. "Es wird jedes Jahr ein bisschen weniger", sagte Ungermann. Waren Ende 2015 noch elf Darlehensnehmer verzeichnet, so waren es Ende 2016 noch zehn. Die Konten gingen von 18 auf 16 zurück, der Kapitalrest reduzierte sich von 270 200 Euro auf 253 400 Euro. Damit beträgt die Ausfallbürgschaft 84 480 Euro statt mehr als 90 000 Euro im Jahr 2015. Es gibt keine Zins- oder Tilgungsrückstände.