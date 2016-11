Obernheim 17 600 Euro verstreut

Der Streuer, dessen Kauf kürzlich beschlossen worden war, soll in der Kalenderwoche 51 einsatzbereit war. Zumindest theoretisch: "Ob wir ihn tatsächlich bis dahin bekommen, hängt stark vom Wetter ab", so Bürgermeister Josef Ungermann. "Er kann nur abgeholt werden, wenn es nicht dauerhaft schneit." Anlass zur Sorge gebe es aber nicht: So lange der neue Streuer nicht da sei, werde man sich mit dem alten behelfen.