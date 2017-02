Oberndorf Von Schantle-App bis Narrenzeitung

Oberndorf - "Also eins ist klar – vom aktuellen Programm erzählen wir natürlich nichts", sagt Michael Wilhelmi grinsend. Hätten wir auch gar nicht erwartet. Wir sind schon ganz stolz darauf, überhaupt einmal hinter die Kulissen der Schantlesonntag- und Schmotzigengruppen blicken zu dürfen. Denn was nachher dem Publikum so locker-flockig dargeboten wird, bedarf einer Menge Vorbereitung. Schließlich muss jede Pointe sitzen.