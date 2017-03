Oberndorf/Sulz "Ein Teil von ihr lebt durch ihn weiter"

Sieben Tage lang war Seeed unauffindbar. Zahlreiche Helfer beteiligten sich an der Suche nach dem Hund, zu der über Flyer und soziale Netzwerke aufgerufen worden war. "Die Helfer haben unheimlich tolle Arbeit geleistet", sagt Sonja Scheurer vom Verein Herztier e.V. rückblickend. Der Verein, der eine Pflegestelle in Horb betreibt, hatte zu der Suche aufgerufen. Gleichzeitig war es auch der Verein gewesen, der den Mischling vor einem Jahr an die junge Frau vermittelt hatte.

"Wir haben ihn aus einer Tötungsstation in Spanien gerettet", erzählt Scheurer, die selbst sehr an Seeed hängt. Das Tier habe das Leben der jungen Frau bereichert. "Tamara und er waren ein Herz und eine Seele."

Umso wichtiger war es nach dem schrecklichen Unfall für die Angehörigen und Freunde, Seeed zu finden. Zahlreiche Helfer wurden mobilisiert, die kilometerweit um die Unfallstelle nach dem Tier suchten - laut Scheurer "Tag und Nacht". Positiver Nebeneffekt: Insgesamt vier herrenlose Hunde konnten während dieser Zeit wieder ihren Besitzern zugeführt werden.