Oberndorf/Sulz Bauernhof-Kindergarten im Neckartal geplant

Vorab – für September 2018 ist die Eröffenung geplant – gibt es allerdings noch einiges zu klären, weiß Diana Kohler. Zunächst gilt es bei den Städten Oberndorf und Sulz in die Kindergartenbedarfsplanung aufgenommen zu werden. Dazu haben schon Gespräche stattgefunden. Weiter muss eine Zufahrtsregelung her. Denn eigentlich darf man mit dem Auto nicht bis zum Hof fahren. Kohler könnte sich vorstellen, dass die Eltern ihre Kinder an einem Sammelpunkt abgeben, und von dort wird dann gemeinsam mit den Erziehern ein Stückchen gelaufen.

Natürlich benötigt ein Kindergarten einen Träger. Das kann eine Kommune aber auch ein Verein sein. Diese Frage sei noch offen, so Kohler. Und schließlich braucht’s eine Betriebserlaubnis vom Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS). Für interessierte Eltern bieten Diana Kohler und ihre Mitstreiter zwei Infoveranstaltungen mit Filmvorführung und Austausch an. Die erste findet in Oberndorf am Donnerstag, 2. November, 18.30, Uhr im Vortragssaal der VHS im Schwedenbau statt. Die zweite ist in Sulz für Dienstag, 14. November, 18.30 Uhr, in der Aula des Albeck-Gymnasiums geplant.

Weitere Informationen: www.bauernhofkindergarten-neckartal.de