Oberndorf/Rottweil Fahrer erleidet auf A 81 Krampfanfall und baut Unfall

Der 59-jährige BMW-Fahrer war auf der A 81 in Richtung Rottweil unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Neckarburg, vermutlich einen epileptischen Anfall erlitt. In Folge dessen touchierte der Mann zunächst mehrfach die linke Leitplanke, bevor der Wagen die rechte Fahrspur überquerte und mit der rechten Schutzeinrichtung kollidierte.

Von dieser abgewiesen drehte sich der BMW um die eigene Achse und kam letztendlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dann durchschlug das Auto einen Wildfangzaun und kam auf dem anliegenden Feld zum Stehen.

Der an dem Unfall alleinbeteiligte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auslöser für den epileptischen Anfall war voraussichtlich die vergessene Medikamenteneinnahme des Fahrers. Sein Führerschein wurde zunächst einbehalten. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.