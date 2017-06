Oberndorf a. N. Neckar und Co. geht das Wasser aus

Fachleute hoffen auf den nächsten Winter

Das Problem ist also ein doppeltes. Erstens seien die vergangenen vier Winter ausgesprochen trocken gewesen und die Vorräte dementsprechend gering, so Röhrle: "Wir hoffen jetzt unbedingt auf den nächsten Winter." Zweitens müsse für solche Nachfragespitzen das System so ausgelegt sein, dass man genügend Wasser fördern und weiterleiten könne. Um die Kapazität zu erhöhen, wurden jetzt die Anlagen zur Aufbereitung von Donauwasser ausgebaut – nun könnten aus dem Fluss 2100 Liter pro Sekunde statt bisher 1100 geschöpft werden. Für die Donau sei das noch nicht kritisch, so Röhrle – der Abfluss liege bei 68.000 Liter pro Sekunde.

Maria Quignon von der Bodenseewasserversorgung bestätigt die hohe Nachfrage – die Kapazitätsgrenze von 670 .000 Kubikmeter pro Tag sei aber noch nie erreicht worden. Der 22. Juni war mit 530 .000 Kubikmetern bisher der intensivste Tag 2017.

Das Niedrigwasser kann allerdings auch ökologische Probleme verursachen. So erhöhe sich in Flüssen mit geringem Wasserstand unweigerlich die Konzentration von Salzen und Spurenstoffe, die in den Kläranlagen nicht herausgefiltert werden konnten, heißt es im jüngsten Niedrigwasserbericht der LUBW. Daneben steigt die Wassertemperatur. Die kritische Marke von 28 Grad sei bisher aber nirgends im Land erreicht worden.

Zudem sinke bei hohen Temperaturen, geringer Fließgeschwindigkeit und niedrigen Wasserständen der Sauerstoffgehalt in den Flüssen, so die LUBW weiter. Im Moment sei dies aber nirgendwo der Fall, sagt Ralf Heineken, der Sprecher des Umweltministeriums in Stuttgart.