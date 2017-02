Oberndorf Minderjährige brechen in SRH-Klinik ein

Die nun dringend Tatverdächtigen waren für die Beamten des Oberndorfer Reviers keine Unbekannten. Die beiden Minderjährigen, einer davon noch strafunmündig, waren auch für den Einbruch in eine Schule verantwortlich, der vor wenigen Tagen aufgeklärt werden konnte.

Die Klärung der Krankenhauseinbrüche nahm ihren Ausgang am Dienstag an einer Schule. Dort hatte ein Mitarbeiter der Schule offenbar Wahrnehmungen gemacht, die auf mögliche Täter der Einbrüche in das Oberndorfer Krankenhaus schließen ließen. Als die Jugendsachbearbeiterin des Rottweiler Polizeireviers davon Kenntnis erhielt, ging alles ganz schnell. Es wurde der Kontakt zu den Beamten des Oberndorfer Reviers hergestellt und ein Beamter des Oberndorfer Bezirksdienstes machte sich auf den Weg, um die Hinweise zu überprüfen. Bei der anschließenden Abklärung tauchten drei Jungs an der Schule auf. Diese hatten sich offenbar verabredet, um einem Bekannten eine Abreibung zu verpassen.

Aufgrund dieser Situation wurden die drei Jungen in Gewahrsam genommen und anschließend in Oberndorf zu den Vorwürfen befragt. Dabei erhärtete sich der Verdacht gegen zwei der Minderjährigen, die Einbrüche in das Krankenhaus begangen zu haben. Schließlich räumten sie die Taten ein und führten die Ermittler auch zu ihrem Versteck im Wald, in dem sie Teile der Beute versteckt hatten. Bei den Einbrüchen hatten sie unter anderem zwei Laptops, einen Beamer, einen Tablet-PC sowie Bargeld erbeutet.