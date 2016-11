Oberndorf Immer auf der Suche nach "Lost Places"

"Jemand, dessen Namen ich nicht nennen will, hat mir den Tipp mit der alten Brauerei in Oberndorf gegeben", sagt Thomas. Etwa eine Stunde habe er für die Fotos gebraucht. Mit dem Ergebnis der Bilder ist er nur bedingt zufrieden. "Es waren schon viele Leute vor mir drin, die randaliert haben", erzählt Thomas. Und genau das wollen Lost-Places-Fotografen nicht: Sie wollen verlassene und vergessene Gebäude forografieren, die die Natur im Laufe der Zeit nach ihrer Vorstellung gestaltet hat - und die nicht vom Menschen verändert wurden.

Er ist ständig auf der Suche nach solchen Orten, "die der Natur wieder überlassen wurden", sagt der 26-Jährige: "Das ist der Reiz daran." Vor kurzem war Thomas in einer alten Fleischerei in Villingen und in Rosenfeld unterwegs, wo er eine alte Schrottpresse und verwaiste Oldtimer fotografierte.

Durch intensive Recherchen im Internet entdeckt er immer wieder neue Plätze, die zu seinem Motiv werden. "Es gibt einen Facebook-Gruppe, in der sich die Fotografen austauschen. Das ist eine große Community", erzählt der Hobbyfotograf.