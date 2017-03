Oberndorf/ Horb Familiendrama in Aistaig: Junge weiter in Lebensgefahr

Große Betroffenheit herrscht auch im Tennisclub Dettingen, in dem der Familienvater, der aus dem Ort stammte, seit mehr als 40 Jahren Mitglied war. Am Freitagabend findet die Hauptversammlung des Vereins statt. "Wir haben zunächst darüber nachgedacht, ob wir die Sitzung verlegen sollen. Aber in Absprache mit dem Ältestenrat haben wir uns für die Beibehaltung des Termins entschieden", sagt Vorsitzender Jürgen Roth. "Wir sind alle sehr betroffen und sorgen uns um den Gesundheitszustand von Ehefrau und Sohn, die viele von uns auch gut kennen." So spielte die Familie auch regelmäßig beim Generationenturnier des TC Dettingen mit. Bei der Hauptversammlung werde man beim Totengedenken den Namen des Mannes erwähnen. Man wolle auch an die Ehefrau und den Sohn in diesem Moment denken. Mehr Raum solle die Familientragödie aber nicht einnehmen. "Wir warten auch wie viele andere ab, was die weiteren Ermittlungen ergeben."

Bestürzung herrscht auch unter den Mitschülern des 13-jährigen Jungen vom Sulzer Albeck-Gymnasium. Mitschüler berichten uns, wie sehr sie die Situation mitnimmt. Man habe es in der Schule thematisiert und die Eltern über die Situation in Kenntnis gesetzt. Schulleiterin Katharina Lucke wollte gegenüber unserer Zeitung keine Auskunft geben, wie die Schule mit diesem schwierigen Thema umgeht.