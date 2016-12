Oberndorf Heckler & Koch fährt noch auf altem Kurs

Zudem gibt es bemerkenswerte Posten aus baden-württembergischer Sicht: So darf Junghans Microtec mit Sitz in Dunningen (Kreis Rottweil) 41 644 Multifunktionszünder von Artilleriegeschützen ausgerechnet an Saudi-Arabien liefern, wenn auch auf dem Umweg über Frankreich.

Noch interessanter ist die Genehmigung diverser Lieferungen von Heckler & Koch (HK), der Waffenschmiede aus Oberndorf (Kreis Rottweil): unter anderem 450 vollautomatische Gewehre, 50 Maschinengewehre, 100 Maschinenpistolen, 500 000 Patronen für Indonesien (Gesamtwert 3,9 Millionen Euro); sodann 300 Gewehre, 50 Maschinengewehre, 300 Maschinenpistolen für Malaysia (1,8 Millionen); ferner 400 vollautomatische Gewehre für Südkorea (1,3 Millionen).

Diese Länder gelten nicht als gestandene Rechtsstaaten: Südkorea ist Teil einer latenten Krisenregion, in permanenter Spannung lebend mit dem Norden. In Indonesien gibt es Übergriffe gegen Minderheiten durch radikale Islamisten und staatliche Ordnungshüter. In Malaysia werden laut Organisation Human Rights Watch Menschenrechtsverletzungen begangen.