Oberndorf H&K will Bundeswehr weiter beliefern

Dies hat jetzt das Koblenzer Bundesamt für Ausrüstung der Bundeswehr auf Anfrage unserer Zeitung wissen lassen. Der Nachfolger des G36 des Waffenproduzenten Heckler & Koch (HK) aus Oberndorf (Kreis Rottweil) solle in einem "transparenten, wettbewerblichen Vergabeverfahren" beschafft werden, wird bei der Bundeswehr betont. Derzeit sei man dabei, "die Voraussetzungen für den Beginn des Vergabeverfahrens" zu schaffen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte beschlossen, das G36 auszumustern.

Auf einen Zeitplan will man sich derzeit in Koblenz nicht festlegen, und man gibt auch keine Auskunft zum Kriterienkatalog für die Auswahl. Vorerst kann somit nur spekuliert werden, ob die Entscheidung Frankreichs für das deutsche Vergabeverfahren eine Rolle spielen wird. Die Franzosen kaufen in großem Stil bei Heckler & Koch ein: 102 000 Sturmgewehre HK416F sollen die Oberndorfer den Streitkräften im Nachbarland liefern. Das Geschäft wird auf 300 Millionen Euro und mehr taxiert.

Das Modell aus Baden-Württemberg ersetzt dort das in die Jahre gekommene FAMAS. In Militärkreisen war lange gemutmaßt worden, Frankreich und Deutschland könnten bei der Anschaffung der neuen Standardwaffe eng zusammenarbeiten. Zumal in beiden Länder zuletzt Sympathien für eine stärkere Europäisierung der Verteidigungspolitik geäußert wurden. Allerdings ist das Verfahren in Frankreich nun schon abgeschlossen, noch bevor die deutsche Ausschreibung erfolgt ist. Nach Expertenangaben stoßen die französischen Spezifikationen und Ergebnisse der Produkterprobungen bei der Bundeswehr jedenfalls auf große Aufmerksamkeit.