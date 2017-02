Oberndorf Ganze Familie im Fasnetsfieber

Oberndorf - Von der Oma bis zum Urenkel - in Oberndorf hat eine ganze Familie das Fasnetsfieber gepackt. Die Begeisterung wurde über die Generationen weitergegeben. Unser Reporter hat Hansel, Schantle und Benner Rössle getroffen und einen Eindruck davon bekommen, was die Fasnet für Familie Götz so besonders macht.